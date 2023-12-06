الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في الأسواق.. طن الجلوتين بـ42,000 جنيه

الاعلاف
الاعلاف

واصلت أسعار الأعلاف خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى التاجر وخلال اسبوعين، استقرارًا، عقب حالة من التراجع، خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بنحو 500 جنيه بالطن، في مختلف الأنواع.

 

وعاود سعر طن العلف الاتجاه نحو سلسلة الزيادات بسبب زيادة طن كسب الصويا، إضافةً لارتفاع أسعار الذرة الصفراء، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، وهما من أبرز المكونات التي تدخل في صناعة الأعلاف؛ ولكن الأزمة في المضاربات وتعطيش السوق.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على لاساحة السلعية ولإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الأمر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

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أسعار خامات الأعلاف اليوم

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 42,000 جنيه.

 

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 12,300 جنيه للطن.

 

أسعار إضافات الأعلاف

 

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

 

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 19,000 جنيه للطن.

 

سعر طن العلف

استقرت أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 23.000 جنيه للطن.

 

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 22.900 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 23.800 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 22.500 جنيه للطن.

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