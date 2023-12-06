صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الهمة بمطاي

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الهمة إحدى قرى مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 6 و7 من ديسمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية والعلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.