نائب محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف المعدات لمجابهة الأزمات والطوارئ

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نموذج محاكاة لمنظومة عمل سيارة شفط الرواسب للوقوف علي مدى قدراتها الفنية فى التعامل مع الأزمة، وسرعة استجابتها للتعامل المباشر مع الآثار الناجمة عن الأمطار وتجمعات المياه.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب خلال موسم الأمطار وجاهزية المُعدات المصطفة بالمحطة، والكفاءة المهنية والفنية لدى العاملين بشركة مياه البحيرة فضلًا عن مشاركة الشركة في نزح مياه الأمطار والسيطرة عليها، عن طريق نقاط التمركز الموجودة في المناطق الساخنة والعديد من المناطق المختلفة بمحافظة البحيرة.

وفى سياق متصل قامت نائب محافظ البحيرة، بتفقد المحطة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30000 م/ يوم وتخدم حوالي 170000 ألف نسمة، وتتكون من مبني المدخل والراسب الرملي وأحواض التهوية.

وقامت بلبع، بتفقد المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات ومجابهة الأمطار والسيول بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - ايتاي البارود - شبراخيت)، حيث شهدت إصطفاف لنماذج متنوعة من المعدات، والتي شملت سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير الشفط ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية وماكينات شفط المياة والنافورى.

وحرصت نائب محافظ البحيرة، على تفقد المعدات والسيارات، للاطمئنان على جاهزيتها والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات تنفيذاً لخطة محافظة البحيرة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم سقوط الأمطار واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية.

وبلغت المعدات المشاركة بالعرض 20 معدة متنوعة شملت (سيارات شفط رواسب - سيارات نافوري - سيارات مدمجة - سيارات مياه وكسح - سيارات سيول) وذلك للوقوف على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ ومواجهة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة خلال موسم الشتاء لهذا العام.