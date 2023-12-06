تحذيرات عاجلة من الأرصاد وشبورة مائية كثيفة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة بعض التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية على كافة أنحاء البلاد.

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيةـ فضلًا عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحرالاحمر، مما يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الاثنين المقبل.

وتابعت، هناك نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، على البحرين المتوسط والأحمر.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 24