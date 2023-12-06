زيلينسكي يلغي خطابه في «اللحظة الأخيرة» أمام الكونجرس

تسبب أمر طارئ في اللحظة الأخيرة بإلغاء مشاركة كانت مقررة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجلسة مع الكونجرس الأمريكي.

والثلاثاء، ألغى زيلينسكي مشاركته المقررة عبر الفيديو بجلسة للكونغرس بسبب أمر طرأ "في اللحظة الأخيرة"، وفق ما أعلن زعيم الديمقراطيين في الهيئة تشاك شومر.

وقال شومر في تصريح لصحفيين: "لا يمكن لزيلينسكي المشاركة في الإيجاز معنا، طرأ أمر ما في اللحظة الأخيرة".



وكان من المقرر أن يخاطب الرئيس الأوكراني عبر الفيديو الثلاثاء الكونغرس الأمريكي، آملا بالحصول على حزمة جديدة مثيرة للجدل ولكنها حاسمة لبلاده التي تخوض حربا مع روسيا.

وواشنطن هي أكثر الدول التي قدمت مساعدات عسكرية لكييف بلغت عشرات المليارات من الدولارات منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

لكن تعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا مالياً أصبح مهدداً، وهذا ما تخشاه كييف التي لم يحقق هجومها المضاد المكاسب المنشودة.

"نقص الموارد"

يتكون الكونغرس الأمريكي الذي صادق حتى الآن على منح كييف مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية ضخمة، من مجلسين.

ففي مجلس النواب الذي يهيمن عليه المحافظون، يطالب عدد من النواب اليمينيين بوقف فوري للمساعدات المقدمة إلى كييف.

وفي مجلس الشيوخ حيث يحظى الديمقراطيون بالأغلبية، تؤيد المعارضة الجمهورية في المقابل دعم أوكرانيا.

ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون حاجتهم إلى المزيد من الأسلحة لمنع الضربات الروسية من حرمان ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي هذا الشتاء، كما حدث في العام الماضي.

وحذّر البيت الأبيض، الإثنين، من أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا قد تنخفض بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتمويل مع المعارضة الجمهورية.

وقالت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ "إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا".