«الغرف التجارية» تكشف موعد انتهاء أزمة السكر (فيديو)

كشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، موعد انتهاء أزمة السكر في مصر والتي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال «عز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع سعر السكر وهي؛ ارتفاع الأسعار عالميًا، وتوقف القطاع الخاص عن استيراد السكر، وتهافت المواطنين على شراء السكر، إضافة إلى استغلال ضعاف النفوس للظروف الراهنة.

وأشار إلى أن التسعير الجبري للسكر سيزيد من الأزمة ولن يعالجها، إذ سيؤدي إلى اختفاء السكر تمامًا، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء يمتلك صلاحية فرض تسعيرة جبرية على سلعة معينة لفترة محددة ولأسباب مبررة، طبقًا للقانون.

وتوقع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية انتهاء أزمة السكر في غضون أسبوع كحد أقصى، مشيرًا إلى ضخ الدولة كميات كبيرة من السكر منذ أمس.



