خلاف جديد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في الرياض

دب خلاف جديد بين المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب خلال وجودهما في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت تقارير أن خلافًا جديدًا نشأ بين شيرين وحسام حبيب، بسبب ما يقال عن تدخل حبيب في أعمال شيرين الفنية، وطلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إلى زوجته.

وأضافت التقارير نقلًا عن مصادر أن تصرف حسام حبيب المنفرد أثار غضب شيرين عبدالوهاب، ودفعها للعودة إلى القاهرة رفقة فريق عملها.

وفي وقت سابق، ظهرت شيرين رفقه حسام حبيب في كواليس ليلة "روائع السنباطي" في السعودية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الملحن المصري رياض السنباطي.

وظهر الثنائي المصري وهما يمسكان يدًا بيد، قبل صعود شيرين على مسرح الحفل، ونالت استقبالًا حارًّا من الجمهور السعودي الذين هتفوا لها "بنحبك يا شوشو".

وكانت شيرين عبدالوهاب أعلنت انفصالها عن حسام حبيب في وقت سابق، بعد مشاكل بينهما ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انفصال دام أكثر من 5 شهور، أعلنت شيرين عودتها إلى زوجها مجددًا.