قرب تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى فرشوط المركزي

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن قرب تشغيل أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفي فرشوط المركزي، والتي تأتي بدعم من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وأوضح الدكتور محمد أن قسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفي بقوة ١٦ سرير يجري حالياً وضع اللمسات النهائية للتشغيل التجريبي للقسم بقوة ٨ أسرة، والذي من المقرر تشغيله مقتبل العام الجديد وفقاً لخطة التشغيل المقررة.

فيما أوضح الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة ومنسق المشروع القومي للرعايات والحضانات بالمحافظة أن العناية المركزة الجديدة سوف تقدم نقلة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

مشيراً إلي أنه يجري نقل الحضانات من المبني القديم إلي المبني الجديد وتوفير الطاقم الطبي المتكامل الذي يقدم خدماته علي مدار الساعة للأطفال بالحضانات والعناية المركزة للأطفال.