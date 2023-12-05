نقابة القراء تنعي ابن الشيخ الطبلاوي وتعلن موعد تشيع الجثمان ومكان العزاء

نعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، القبطان بحرى محمود الطبلاوى نجل المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى، قارئ الإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء القرآن السابق عن عمر يناهز ٥٧ عاما.

وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن المحاسب إبراهيم الطبلاوى (نجل الشيخ) أكد أن الفقيد توفي بعد مرض استمر اسبوعين.

وأشار إلى أنه سوف يصلى على الجثمان ظهر غدا الأربعاء بمسجد د. مصطفى محمود بالمهندسين، وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بقاعة الصفا بمسجد المشير محمد حسين طنطاوى.



ونعت نقابة محفظى القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، الفقيد رحمه الله وتدعو له بالرحمة والغفران.



من جانبه قال الشيخ محمد حشاد نقيب القرآن، إن الفقيد لحق بوالده، وتتقدم النقابة بخالص العزاء والمواساة للعائلة الكريمة، وتدعو الله تبارك وتعالى لهما الرحمة والغفران وأن يشفع فيهما القرآن وسيدنا النبى العدنان، سائلين المولى عز وجل أن ينزل السكينة على أسرته .