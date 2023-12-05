عاجل
في مستهل زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يلتقى بعدد من قيادات الشيوخ الأمريكي
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

30 مسجدًا جديدًا تنضم لبرنامج "ختم القرآن الكريم: صحح قراءتك"

وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

نشرت وزارة الأوقاف المصرية، أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" بعدد (30) مسجدًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (115) مسجدًا.

txt

وزير الأوقاف يستعرض جهود الوزارة ويشرح معنى الإيجابية الوطنية

txt

الأوقاف: برامج غير مسبوقة في تدريب الأئمة والواعظات

وقالت الأوقاف، أنه ستكون المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس ، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

 المشاركة متاحة للمساجد الكبرى

وأوضحت الأوقاف، أن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، فعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وجاءت المساجد الجديدة كالتالي:

 

 

الجريدة الورقية