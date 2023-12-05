الثلاثاء 05/ديسمبر/2023 - 09:13 م 12/5/2023 9:13:25 PM

أنزل إلى السوق لشراء المستلزمات.. وأنظر إلى الأسعار وأتعجب.. ألم يحدث أى تغير فى الأسعار.. بمعنى أى نزول فى أسعار السلع؟ لا أجد أى تغيير فى أى أسعار، بل بالعكس أجد أن السلع فى ازدياد.. واندهش ما الذى اسمعه (من فتحى مفتاح أبوالمفاتيح العجيب)..أن السلع ستنخفض بشكل ملحوظ.. وخاصة السلع الضرورية.. وأنا أتكلم عن الأسعار فى الأسواق الشعبية أو البسيطة ولا أقصد الأسواق فى المناطق الراقية أو الخاصة أو المولات.. فى السوق الشعبى البسيط.. الأسعار لا تتغير.. والسؤال نصدق مَن ؟ نصدق السوق أم نصدق أبوالمفاتيح؟.. طبعاً نصدق السوق فأنت تدفع للبائع فى السوق.. معنى ذلك أن (أبوالمفاتيح) يقوم بعملية تزييف للحقائق.. ولا يمكن لأى عاقل أن يصدقه وهو لا يجيد إلا الصراخ والتزييف. وعليه فإن (أبوالمفاتيح العجيب) مطالب بأن يعيد النظر فيما يقوله.. فهو فى الحقيقة مفتقد لأى مصداقية.. بل إن الغالبية العظمى لم تعد تلقى بالاً إلى ما يقال أو إذا سمعوا.. نجد الكثير من الشتائم من كل الفئات توجه إلى هذا أو ذاك..إن فقدان المصداقية تجاه هؤلاء أمر فى غاية الخطورة.. وهو فى حاجة إلى إعادة التقييم وأن يكون ما يوجه إلى الجماهير يتسم بالصدق.. على (أبوالمفاتيح العجيب) أن ينصت لما يقال عنه فى القاعدة العريضة من المجتمع. وأتساءل لماذا لا تخرج وتقول الحقائق مهما كانت صادمة؟ لماذا لا يعرف الناس حقيقة ما يحدث ؟ وما الهدف من هذا التمويه والكذب؟ ما يحدث هو أن الناس تشعر بالإحباط من كل شىء.. وفى الأسواق تجد الجميع فى حالة من التذمر والضيق وتجد السخط بكل أنواعه. فى الأسواق العامة تتمكن من أن تتعرف على حقيقة المجتمع.. وتتمكن من الوقوف على حقيقة الرأى العام.. حيث هناك درجة عالية من الصراحة والتلقائية.. فى الأسواق يمكن أن تعرف كل الحقائق بشكل حقيقى بعيدا عن الآراء المعلنة هنا وهناك.. إن جوهر المجتمع يوجد فى الأسواق والمقاهى الشعبية. وأندهش كثيراً كيف يخرج أحد المسئولين ويقول لك لقد اتخذنا كذا وكذا من أجل مواجهة الأسعار، وستجد الأسواق بها كذا وكذا وبأسعار منخفضة.. يقول لك لقد منعنا تصدير كذا وكذا من أجل السوق المحلية ولذلك ستجد أن الأسعار منخفضة فى الفترة المقبلة.. ويهمنا المواطن البسيط والذى فى حاجة إلى هذه السلع الأساسية، ويمضى قرابة الشهرين والأسعار لا تنخفض، بل العكس هو الصحيح.. وتندهش لماذا خرج هذا العجيب وقال كل ما قال ؟ والإجابة هى ملء الوقت وأى كلام يقال..مجرد كلام استهلاكى.. لذلك عندما تنصت إلى (أبوالمفاتيح العجيب).. وكل الميديا سوف تصاب بحالة من الاكتئاب. من هنا لا تجد أى سبيل إلا الخضوع لمنطق السوق.. ولا تلتفت إلى المنافقين على الإطلاق.

أستاذ الفلسفة وعلم الجمال

أكاديمية الفنون