مصير رهائن الاحتلال بعد إغراق أنفاق غزة.. محلل إسرائيلي يكشف (شاهد)

علق محلل أمني إسرائيلي، أمير أورن، على تحديات قوات الاحتلال الإسرائيلي لإغراق أنفاق غزة، مشددًا على أن هناك خطط طوارئ لإغراق الأنفاق سواء كانت عن طريق البحر أو الماء أو بعض السوائل الأخرى، مشددًا على أن مع خطة إغراق أنفاق حماس هناك مشكلتان.

خطة إغراق أنفاق حماس

وأوضح أن أول هاتين المشكلتان اللذان يواجهان إسرائيل خلال عملية غمر أنفاق حماس بالمياه هي الرهائن، والأخرى هي أن إسرائيل كشفت قبل عامين عن "ورقتها الرابحة" المعروفة باسم خطة "ضرب المترو" وبعد ذلك وضع الفلسطينيون أبوابا مضادة للانفجار، مما يعني أنه ليس من السهل الانتقال من مكان إلى آخر، تماما كما هو الحال في السفن أو الغواصات.

وأشار إلى أنه يوجد بعض الجدران بين أجزاء مختلفة من الأنفاق، موضحًا أن ولذلك ربما قام المهندسون بتصميم ذلك تحسبًا للمخاطر، مشيرًا إلى أن طالما قوات الاحتلال الإسرائيلي ليست متأكدة من أماكن الرهائن والأسرى الإسرائيلي في أي منطقة من شبكة الأنفاق فلا يمكن المخاطرة بذلك.

أعلنت "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ قليل بصب مياه البحر في أنفاق غزة لتدميرها، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تستخدم في هذه العملية على نظام خاص تم بناءه بالقرب من البحر، وتتدفق ملايين المياه لإغراق الأنفاق.

وأكد رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إغراق الأنفاق في قطاع غزة بالمياه فكرة جيدة وكل قيادة في الفصائل الفلسطينية مستهدفة من قبل قوات الاحتلال.

وفي سياق أخر، كشف اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن الخطة الإسرائيلية لإغراق أنفاق غزة، مشددًا على أن المقاومة في منتهى الذكاء، وكان هناك محاولة لإغراق الأنفاق بالمياه، والمقاومة اتخذوا استعداداتهم، لديهم استعدادات وخبرة لتفادي إغراق الأنفاق.

وأشار “سالم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن المقاومة ذهبت إلى أبعد من ذلك، واتخذوا استعداداتهم أيضًا، لأي محاولة لضرب الأنفاق بالغاز.

وتابع: “المقاومة المسلحة الفلسطينية عملوا حسابهم.. هيقفلوا الفتحات تماما ليضمنوا أن يكونوا في أمان”، مشددًا على أن هذا صادر من الخبرة السابقة، مشددًا على أنهم قاموا باستعداداتهم لحصار طويل المدى والتصدي لهجمات بغازات سامة، موضحًا أن حماس لن تستسلم.