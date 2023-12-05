الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بيان بشأن تأثر الخدمات الرقمية للنيابة العامة

انقطاع الانترنت
انقطاع الانترنت

في ضوء ما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات من تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية تعلن النيابة العامة عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها الجمهور المواطنين، بذلك العطل، وسوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء الشركة من إصلاحه.

 

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسة.

قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.
 

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