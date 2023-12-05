إجراء تحليل تعاطي مخدرات للتيك توكر "كروان مشاكل"

قررت جهات التحقيق، بعرض أحمد السيد الشهير بـ كروان مشاكل، على الطب الشرعي لأخذ عينات لاكتشاف تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

جاء هذا عقب القبض عليه وصدور قرار بحبسه، في اتهامه بنشر الفسق والفجور والتعدي على حرمة الحياة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية في سوهاج، ألقت القبض على كروان مشاكل، التيك توكر الشهير، أثناء هروبه واختبائه في أحد المنازل بقرية عرب بخواج شمال مركز طهطا، بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة المذيعة المغمورة التي تدعى إنجي حمادة.

وكانت مباحث سوهاج بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث، قد رصدت تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل وتم تجهيز مأمورية أمنية بقيادة المقدم أحمد أبوستيت رئيس مباحث مركز طهطا وتم ضبطه في أحد منازل قرية عرب بخواج بسوهاج.

وأمرت جهات التحقيق حبس كروان مشاكل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في واقعة بث فيديو لكروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة داخل مطبخ، يحرض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.



