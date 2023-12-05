ندوة تعريفية عن مبادرة "حياة كريمة" بحقوق قنا

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية بمبادرة حياة كريمة والتي نظمتها كلية الحقوق بقنا، بحضور الدكتور محمد رشدي عميد الكلية والدكتور عباس مصطفى عباس منسق الأنشطة الطلابية بالكلية الدكتور السمان محمد فخري ، والدكتورة نجوى الهواري، والدكتورة سميحه عبدالرحيم ، الدكتور محمود ياسين منسقو حياه كريمة بمحافظه قنا وممثلي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. واشاد الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة بمبادرة حياة كريمة والتى تعد مبادرة وطنية واجتماعية وانسانية ودينية وهى متفردة بما تم تقديمه فيها حيث انها واحدة من اهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني بهدف التصدى للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الاكثر احتياجاً.

وشكر رئيس الجامعة منسقي مبادرة حياة كريمة على جهودهم وحث الحاضرين من الطلاب على المشاركة والتطوع في المبادرة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين القائمين على المبادرة للعمل سويا على خدمة المجتمع المصري والارتقاء بمعيشة المواطنين تحقيقا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ كما حث رئيس الجامعة طلاب الجامعة الى ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وذلك للمحافظة على استقرار البلد والنهوض بها.

واكد الدكتور محمد رشدي أن مبادرة حياة كريمة تهدف الى تكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغير ملموس وايضا تكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموى.

ومن ناحيته عرض الدكتور السمان محمد فخرى منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا نشأتها وتطورها، وأوضح اهم مجالات وأنشطة المبادرة والخدمات التي تقدمها باعتبارها مشروع تنموي يشمل كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز على القرى والأحياء الفقيرة.

وعرض ايضا أهم صور المساعدات والخدمات التي قدمتها المبادرة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمعيشة ٥٨ مليون مواطن تضمنت تطوير لشبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق وتدريب الشباب على تأسيس مشروعات عمل وتسيير قوافل طبية بالقرى والأحياء والمناطق النائية وتقديم الأدوية واجراء العمليات الجراحية للمرضى مجانا وأيضاً افتتاح مكتبات تثقيفية كما تم تقديم مساعدات لأهالي غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها في السابع من اكتوبر.

حيث تم تقديم مساعدات متنوعة تزيد عن 6500 طن من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة. وأشارت الدكتورة نجوى الهوارى بأهمية العمل التطوعي وتشجيع طلاب الجامعة على التطوع وخدمة أوطانهم.

وقام رئيس الجامعة بافتتاح المنفذ التعريفي الخاص بمؤسسة حياة كريمة بجامعة جنوب الوادى بمشاركة السادة عمداء كلية الحقوق والتربية وأعضاء هيئة التدريس والذي يهدف بتعريف الطلاب بالمبادرة ونشر ثقافة التطوع بالجامعات.

شهد فعاليات الندوة أعضاء هيئة التدريس والمتطوعين في المبادرة وحشد طلابي كبير. وبمشاركة المتطوعين بالمبادرة ، مبارك مرتضى ، محمد سيد محمود ، فريال احمد ، عبد الرحمن اشرف ، فدوى عاطف ، رضوى عاطف ، سهرة الحياة ، فؤادة عبد القوى ، محمد حجاجى ، محمد عزازى ، زينب عزازى ، محمود ثاقب احمد ، محمود محمد خطاب ، ايه محمد احمد ، سلسبيل هشام ، غادة عبد الحميد ، بسمه عبدة .