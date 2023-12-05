محافظ بني سويف يلتقى مسؤولي الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماع ورشة عمل فريق الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ، لعرض خطة الشركة الاستشارية " BLI" والتي قامت بإعداد المراجعة الأولية لتقييم الوضع الراهن للمحافظة ، بشأن الاستراتيجية التنموية المحلية العامة.

ناقش المحافظ مع فريق الدعم الفني تقييم الوضع الراهن ، فيما يتعلق بمحاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية، مؤكداً أن كل الأجهزة المعنية بالمحافظة على استعداد تام لأية مستجدات لتعظيم الاستفادة من جهود فريق الدعم الفني والدفع قُدماً بمشروعات الخطة الاستراتيجية.

منوهاً على أن الجهود النوعية التي بذلتها المحافظة على مدار أكثر من 4 سنوات ، قد ساهمت في تكوين أرضية داعمة وفريق عمل تنموي مميز يمكنه أن يساهم بفاعلية في كل مجالات التنمية، بحسب الموارد والمقومات والخطط المستهدفة في استراتيجية المحافظة للتنمية.

استعرض فريق الدعم الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة ، التي تنبثق منها خطة التنمية الإقليمية المتكاملة ، وصولاً إلى الخطة الاستراتيجية للتنمية المتكاملة للمحافظة 2030م.

مؤكدين على أنها خطة متوسطة الأجل في الفترة من 2023 إلى 2026، والتي تشمل مرحلة المراجعة والاستهداف ومقترحات وخطة التنفيذ، وأن ما يميز منظومة العمل بفريق الدعم الفني هو توافر خبير سيقوم بوضع دراسة جدوى لكل المشروعات الواعدة التي ستخرج عن الخطة الاستراتيجية ، وذلك سيدفع بالمشروعات نحو حيز التنفيذ ، من خلال إمكانية عرضها والترويج لها بشكل متكامل محفز للاستثمار فيها " محلياً _ أجنبياً"

كما تطرق الاجتماع لمناقشة محور التنمية العمرانية ، ضمن الخطة الاستراتيجية المُزمع إعدادها ، والتي تشمل: خطة استراتيجية لتطوير التخطيط المكاني لرفع كفاءة استخدام الأراضي والموارد المتاحة وترتيب أولويات التنمية العمرانية ، تعزيز التكامل بين الريف والحضر والتركيز على تكامل استخدامات الأراضي.

وأكد مستشار وزارة التنمية المحلية ومدير مشروع الدعم الفني، سبب البدء بمحافظة بني سويف، حيث أنها المحافظة الأولى في إطلاق الاستراتيجية التنموية المحلية في عام 2020، وفيما يتعلق بالتنفيذ فهي الأكثر إنجازاً ضمن الاستراتيجية،حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى حوالي 60% من الاستراتيجية "تنفيذ مشروعات أو مشروعات أصبحت قيد التنفيذ أو الوصول لدراسة جدوى مطروحة للتنفيذ.

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