خالد النبوي وسيد رجب ولبلبة من عزاء أشرف عبدالغفور (صور)

توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء أشرف عبدالغفور، الذي فارق عالمنا مساء الأحد الماضي، بعد تعرضه لحادث سير مروع .

وحضر عزاء الراحل أشرف عبدالغفور، كل من:" لبلبة، خالد النبوي، سيد رجب، تامر حسني، دنيا عبدالعزيز، بوسي وابنتها مي نور الشريف، والذي يقام الآن في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ".

عزاء أشرف عبدالغفور

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

غيب الموت الفنان القدير أشرف عبدالغفور، مساء الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع ما جعله يفقد حياته، وشُيعت جنازته أمس الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عزاء أشرف عبدالغفور

نقابة المهن التمثيلية تنعي أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسي، وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي مساء الأحد.

عزاء أشرف عبدالغفور

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس إدارة النقابة؛ بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

عزاء أشرف عبدالغفور

معلومات عن القدير أشرف عبدالغفور

ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.



بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون).



كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).