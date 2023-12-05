موعد جديد محتمل لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

يفكر مسؤولو اتحاد الكرة في إقامة موعد جديد لـ نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر له في شهر مارس المقبل وفقا لتصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق.







كشف ميدو عبر قناة المحور أن هناك اقتراح "بيطبخ" إن نهائي كأس مصر هيبقى يوم 2 أو 3 يناير بعد السوبر اللي هيقام في أبو ظبي".



وكان الزمالك تخطى عقبة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر فيما تخطى الأهلي عقبة إنبي.



في سياق آخر، أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أن تصريحات إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أدخلت منتخب الفراعنة في غنى عنها.

وتابع: "تصريحات إيهاب الكومي أدخلت المنتخب في أزمات هو في غنى عنها".

وواصل: "جمهور الأهلي من حقه أن يغضب من فيتوريا، كيف يتدخل لحل أزمات الفريق المنافس، وحل أزمة القيد لنادي الزمالك".

