مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.15 %، بواقع 15.05 نقطة، ليصل إلى مستوى 9944.91 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال جلسة اليوم فى الأسهم القطرية تداول نحو 112 مليونًا و684 ألفًا و149 سهمًا، بقيمة 339 مليونًا و368 ألفًا و624.244 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13128 صفقة في جميع القطاعات.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنحو 47.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11143.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 235 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : عناية، وليفا، وأمانة للتأمين، ونادك، ولومي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، ونسيج، وأمريكانا، وطيبة، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و9.79% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس ، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والسعودي الألماني الصحية، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنحو 97.22 نقطة ليقفل عند مستوى 24003.59 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,942.22 بانخفاض قدره 7.71 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 734.77 بانخفاض قدره 9.37 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية عند نحو مليونًا و 454 ألفًا و856 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 378 ألفًا و 748 دينارًا بحرينيًّا، نفذت من خلال 47 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.