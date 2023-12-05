نقطة سوداء تمنعها.. سر غياب ناهد السباعي عن توديع والدتها ناهد فريد شوقي لمثواها الأخير

تغيبت الفنانة ناهد السباعي عن جنازة والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي ولم تتمكن من مرافقتها في تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، بعدما فارقت الحياة صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 73 عامًا، الأمر الذي أثار تساؤلات الكثيرين حول سر عدم حضورها.

سبب غياب ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها ناهد فريد شوقي

وحسبما أفادت مصادر عدة، غابت ناهد السباعي عن توديع صديقة عمرها ووالدتها ناهد فريد شوقي، في جنازتها التي أًشيعت عصر الثلاثاء، بسبب تواجدها الحالي في لبنان لتصوير أحدث أعمالها الدرامية "نقطة سوداء" مع الفنان أحمد فهمي.

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

وصرح مصدر من أسرة السباعي أنها حاولت حجز طائرة ظهر اليوم للوصول قبل معاد جنازة والدتها، إلا أنها لم تلحق حجز طائرة قبل هذا الموعد، ولكنها من المقرر أن تعود إلى مصر على طائرة السادسة مساء اليوم الثلاثاء القادمة من بيروت.

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

لقطات من جنازة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي

في الوقت نفسه، حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الراحلة ناهد فريد شوقي، وتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، وعلى رأسهم نجلها المنتج والمخرج محمد السباعي، وزوجته الفنانة الشابة آية سماحة، إلى جانب النجوم رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد جمال سعيد ابن أخت الراحلة، وداليا البحيرى وابنتها قسمت حفيدة الراحلة، وهنا شيحة، المخرج محمد ياسين ولقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها ومي نور الشريف، وهشام اسماعيل، وأحمد فريد، وحمزة العيلى، والمؤلف محمد الغيطى، وابنته مي الغيطي، وسليمان عيد، وسامح الصريطى.

جنازة ناهد فريد شوقي

أول تعليق من ناهد السباعي بعد وفاة والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي

وكانت الفنانة ناهد السباعي قد ودعت والدتها المنتجة القديرة الراحلة ناهد فريد شوقي، بكلمات مؤثرة تُبكي القلب، في أول تعليق رسمي لها بعد مرور ساعات قليلة على وفاته عن عمر ناهز 73 عامًا، حيث رحلت عن عالمنا في الساعات الأول من صباح اليوم الثلاثاء.

نعت ناهد السباعي والدتها ناهد فريد شوقي، برسالة حب تكسوها الدموع، أعربت فيها عن حزنها الشديد على فراقها، إلى جانب فاجعتها القوية في وفاتها، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

وكتبت ناهد السباعي: "البقاء لمن له الدوام .. توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى".

كما كشفت ناهد عن موعد ومكان تشييع جنازة والدتها ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير، حيث قالت: "الجنازه عصرًا مسجد الشرطه الشيخ زايد أمام هايبر وان .. البقاء و الدوام لله وحده".

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

وفاة ناهد فريد شوقي

رحلت المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لتفارق الحياة عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

فاجأت الإعلامية أميرة بهي الدين، الجمهور بإعلان خبر وفاة ناهد فريد شوقي، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

ونعت أميرة وفاة ناهد بكلمات مؤثرة قائلة: "ناهد فريد شوقي.. حبوبي .. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات .. ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

في الوقت نفسه، نعت الفنانة الشابة آية سماحة زوجة نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وفاة حماتها، خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك".

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

وكتبت آية: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان جنازة ناهد فريد شوقي

وكشفت آية عن موعد ومكان صلاة جنازة تشييع جثمان ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير، قائلة: "صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

من هي ناهد فريد شوقي؟

المنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر عام 1950، منتجة سينمائية، وهي ابنة وحش الشاشة النجم الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهي أيضًا شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، ووالدة الفنانة ناهد السباعي.

قدمت ناهد فريد شوقي العديد من الأعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998.

ناهد فريد شوقي

وكذلك فيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.