عاجل| وفاة ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز 73 عامًا.. موعد ومكان الجنازة

رحلت المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لتفارق الحياة عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

وفاة ناهد فريد شوقي

فاجأت الإعلامية أميرة بهي الدين، الجمهور بإعلان خبر وفاة ناعد فريد شوقي، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

ونعت أميرة وفاة ناهد بكلمات مؤثرة قائلة: "ناهد فريد شوقي.. حبوبي .. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات .. ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

في الوقت نفسه، نعت الفنانة الشابة آية سماحة وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك".

وكتبت آية: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون".

موعد ومكان جنازة ناهد فريد شوقي

وكشفت آية عن موعد ومكان صلاة جنازة تشييع جثمان ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير، قائلة: "صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

من هي ناهد فريد شوقي؟

المنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر عام 1950، منتجة سينمائية، وهي ابنة وحش الشاشة النجم الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهي أيضًا شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، ووالدة الفنانة ناهد السباعي.

قدمت ناهد فريد شوقي العديد من الأعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998.

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

وكذلك فيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي، كما عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.