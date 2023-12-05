السنغال.. الكاردينال سارة يستنكر تشويه العبادة الكاثوليكية

تحدث الكاردينال روبرت سارة، وهو تقليدي ورد اسمه بين الباباوات المحتملين في المستقبل، يوم الاثنين في دكارا ضد "تدمير" القداس في الغرب وتغيير طبيعة العبادة الكاثوليكية لتكييفها مع العادات المحلية في أفريقيا وآسيا.

احتفل الكاردينال سارة، وهو أسقف من غينيا المجاورة للسنغال، بالقداس في كاتدرائية داكار.

جاء إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر حول الليتورجيا في ضواحي داكار حتى 8 ديسمبر، كرس عظته لهذا الموضوع ودافع عن الآراء التقليدية التي اشتهر بها.

وأعرب عن أسفه من المنبر، نشهد اليوم، وخاصة في الغرب، تفكيكا لقيم الإيمان والتقوى، وتدمير أشكال الكتلة».

نعمل على رش الليتورجيا بعناصر أفريقية وآسيوية، وبالتالي تشويه السر الفصحي الذي نحتفل به، نحن نركز كثيرا على هذه العناصر الثقافية لدرجة أن احتفالاتنا تستمر أحيانا ست ساعات".

وأكد أن «طقوسنا غالبا ما تكون مبتذلة للغاية وصاخبة للغاية، وأفريقية جدا وأقل مسيحية».

اتخذ الاحتفال التقليدي مساء الاثنين لونا خاصا لوصول الشخصية البارزة ، مع عازف أرغن وجوقة وحضور حوالي أربعين أسقفا وكاهنا حول المذبح.

في غياب الدعاية لهذا الحدث ، استقبل صحن الكنيسة الشاسع في الظلام عشرات الرجال والنساء المؤمنين والرهبان ، الذين دعي بعضهم للمشاركة في مؤتمر الليتورجيين.

نادرا ما كان للمبنى صدى مع الأغاني باللغة الفرنسية ولكن أيضا باللغة اللاتينية ، وليس في Ouolof ، اللغة المحلية ، كما هو الحال في يوم الاثنين العادي.

قال الكاردينال سارة: "إذا نظرنا إلى الليتورجيا كمسألة عملية للفعالية الرعوية ، فإننا نخاطر بجعل الليتورجيا عملا بشريا ، ومجموعة من الاحتفالات الناجحة إلى حد ما".

ومجد ذكرى البابا بنديكتوس السادس عشر ، رئيس الكنيسة الكاثوليكية من 2005 إلى 2013، وقال: "نرجو أن نتبع هذا النجم العظيم والمبهر الذي كان جوزيف راتزينغر ، البابا بنديكتوس السادس عشر ، العالم الوحيد الذي يواجه جيشا من الليتورجيين الزائفين".

وقال لي سيريه كليدور لي محامي المعارض السنغالي عثمان سونكو، إن مؤكله حالة الصحية في تدهور ونقل الآن إلي الوحدة العناية المركزة في مستشفي داكار، بعد استمرار إضرابه عن الطعام قبل ثمانية أيام.

وأضاف كليدور، أن عثمان سونكو في المعتقل منذ نهاية يوليو، مؤكدًا من تدهور حالته الصحية، مما نتج عن دخوله في غيبوبة ولكن اليوم حالته الصحية في تحسن ضئيل جدا.

وأوضح محامي المعارض السنغالي، أن الوضع ينذر بالخطر، مؤكدًا بأن الأطباء يقدمون له علاجا لا يستطيع رفضه.

وناشد رئيس الدولة لأن لديه الوسائل لوضع حد لهذا الوضع".

طالب شيوخ الدين في السنغال، المعارض السنغالي عثمان سونكو، إلي ضرورة إنهاء إضرابه عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية، المعتقل منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وبدأ سونكو، الذي أبقى صراعه على السلطة مع السلطات والقضاء السنغال في حالة توتر لأكثر من عامين، إضرابه عن الطعام في 30 يوليو، وهو في المستشفى منذ 6 أغسطس، وإدخاله الأسبوع الماضي إلى العناية المركزة، وفقا لمحاميه.

وأعرب الكثيرون عن قلقهم على صحته، بينما دعا آخرون إلى إطلاق سراحه.

وأفاد أحد محاميه، سيريه كليدور لي، عن تدهور خطير في حالته، مما حال دون رؤية المدافعين عنه وطبيبه الشخصي.

ودعا إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة في ضوء "الخطر الوشيك على حياته".

غالبا ما يلعب الزعماء الدينيون دور الوسطاء السياسيين.

أعلن حزب باستيف، عن تدهور الحالة الصحية لمعارض السنغالي عثمان سونكو، ونقل إلي قسم الطوارئ.

وقال الحزب في بيان نشره اليوم الأحد، إن عندما اعتقل عثمان سونكو كان بحالة صحية جيدة، موجهًا اللوم علي الحكومة مسؤولية كل ما يصيبه.

وكان أعلن عثمان سونكو، المعارض السنغالي، الذى اعتقل الجمعة الماضية، متهم بالدعوة إلي التمرد وجرائم أخرى، إنه مضرب عن الطعام.

وقال عثمان، إنه يواجه الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والأضطهاد، قررت المقاومة، وألتزم بإضراب عن الطعام.

وكان محاميه السنغال، قال أن عثمان سونكو، سيخضع للاستجواب أمام قاض الأثنين المقبل، سيقرر القاضي ما إذا كان سيبقي على التهم الموجهة إليه أم لا.