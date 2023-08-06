الأيتام وقسوة الحياة

«مروة سامى عبدالعليم محمود» توفى زوجها منذ 9 سنوات، رحل السند الوحيد وترك خلفه الأم وأطفالها الصغار فى مواجهة ظروف الحياة القاسية والأمراض المؤلمة، الأطفال هم «ريتاج»11 عاماً طالبة فى الصف الخامس الابتدائى، و«أحلام» 10 سنوات طالبة فى الصف الرابع الابتدائى.

تسكن الأم وأطفالها مع والدها الكفيف والذى يعانى من أمراض القلب ويحتاج الى علاج دوائى مستمر ومتابعة طبيه تتطلب الكثير من النفقات. الزوج كان عاملاً باليومية ولم يترك للصغار ما يساعدهم فى مواجهة ظروف الحياة الصعبة، والأم ربة منزل لا تستطيع العمل، وأطفالها فى حاجة الى مصروفات الحياة الضرورية، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة ومصروفات الأبناء الكثيرة، ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس ودواء.

تناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها من الظروف القاسية التى أحاطت بهم، والضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء ومصروفات الدراسة.