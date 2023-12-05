"أنا جعانة وبدي أشوف أهلي".. كلمات موجعة من طفلة فلسطينية فقدت أسرتها (فيديو)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة منذ انهيار الهدنة الإنسانية يوم الجمعة الماضية.

ووصلت طفلة فلسطينية لمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد تعرضها وأسرتها لقصف إسرائيلي حيث عبرت بكلمات عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في القطاع من حالة الفقد والجوع والعطش.

وعرضت "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو للطفلة الفلسطينية التي عبّرت فيه عن فزعها وجوعها في آن واحد بعد أن تعرض منزلها للقصف، وقالت: "واحد أخدني وقالي بدي أوديكِ على المستشفى وركبوني سيارة وجئت فورا إلى هنا، وقلت له عمو عمو، أنا جوعانة كتير، مش متذكرة ما جرى، لكن بدي ماما وبدي مريم وإخواتي وتيسير، بدي أشوف أهلي".

استهداف المسعفين

وفي وقت سابق، أكد عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية وهناك إصابات خطيرة للغاية، ونحتاج إلى تدخل عاجل لفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن نقص الوقود يقوض عمل سيارات الإسعاف في مختلف المناطق.

وأضاف «حنجل»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن 21 سيارة إسعاف فقط من أصل 54 تعمل في قطاع غزة، وأن قوات الاحتلال مستمرة في استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات، مضيفًا أن 5 مسعفين من طواقمنا استشهدوا، وأصيب 26 آخرون إثر القصف الإسرائيلي على غزة.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أننا نعمل مع المنظمات الأممية منذ زمن، ونحن نتحرك في قوافل لإجلاء المصابين، ونعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، ويكون بالتنسيق مع هذه المؤسسات، ولكن في أرض الواقع أن الجميع مستهدف حتى هذه المؤسسات، والكل تحت النار في قطاع غزة.

العدوان على مستشفى

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، أسفر عن سقوط 108 شهداء وعشرات المصابين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وذكر مدير الصحة الفلسطينية، أن التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى كمال عدوان، مشيرة إلى ان قوات الاحتلال تحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن، وأن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.

وأشار إلى أن هناك تخوفا من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، وأنهم لم يستطيعوا إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي فاقم الأزمة.

وأكد أنه تم استقبال 400 مصاب، ولديهم أكثر من 40 ألف مصاب، وأنه يجب إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية لضمان استمرار العمل.