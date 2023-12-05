الموافقة على إقامة مستشفى عام بشبين الكوم لخدمة أهالى المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تمت موافقة وزارة الصحة على إنشاء مستشفى عام على مساحة 13 ألفاً و781م2 أمام المستشفى العسكري بحي شرق شبين الكوم لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على خطاب محافظ المنوفية إلى وزير الصحة والسكان بشأن إدراج مشروع إقامة المستشفى ضمن خطة مشروعات وزارة الصحة والسكان بالخطة الاستثمارية 2023/2024، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطنين ووضعها على رأس أولوياتها باعتبارها ثروة قومية وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ المنوفية أن المشروع يأتى ضمن جهود المحافظة لإقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة بتخصصات متنوعة بمراكز أشمون والشهداء والسادات وشبين الكوم وقويسنا ومركز الأورام الجديد بمنوف وذلك لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة والتى تمس حياة المواطنين بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المستشفى ستعد بمثابة صرحاً طبيا وإضافة قوية للارتقاء بالمنظومة الطبية على أرض المحافظة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بالمشروع للانتهاء منه وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية الجهود الملموسة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في دعم القطاع الصحي بالمحافظة والنهوض به وتقديم العديد من التسهيلات لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصحية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لخطة الدولة لتطوير القطاع الصحي لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.