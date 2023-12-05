المؤتمر الدولي الثاني للإعلام يدعو إلى استغلال وسائل الاعلام الحديثة لدعم الهوية المصرية

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني LANACOM 2023 إلى تسليط الضوء علي أهمية استغلال وسائل الاعلام الحديثة لدعم الهوية المصرية والحفاظ عليها، وأهمية دعم التدريب العملي للطلاب على التسويق الرقمي لاشباع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للإعلام LANACOM 2023 الذي نظمته كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية تحت عنوان "الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال"، على مدار يومين بحضور نخبة من خبراء الإعلام المحليين والدوليين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذة الدكتورة عبير رفقي، عميدة الكلية.

كما دعا المشاركون في المؤتمر إلي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية والأبحاث في مجالي اللغة والاعلام لمواكبة احتياجات سوق العمل، وضرورة التركيز على المحاور الحديثة في الاعلام الرقمي والتي تشمل دمج الصحافة مع الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مبتكر مثل الاخبار المقدمة عن طريق الواقع الافتراضي او المعزز، والعمل على الربط بين مفهوم الاعلام الرقمي وحقوق الانسان.

واوصى المشاركون بالتركيز على دراسة دور اللغة والاعلام في ابراز الاحداث الاجتماعية المستجدة بدلا من دراسة الاحداث الاجتماعية النمطية، وأهمية دراسة التنوع الثقافي ودور الاعلام في نشر ثقافة قبول هذا التنوع، وضرورة تشجيع الطلاب على استغلال التكنولوجيا الحديثة لادخار الوقت وتركيز الجهد على الابتكار، مما سيساعد على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يعتمد على التكنولوجيا كعنصر أساسي.



وأكد المشاركون على أهمية التركيز البحوث الطلابية على دراسة اتجاهات الرأي العام ونسب المشاهدة وغيرها، وأهمية تدريب الطلاب على استخدام احدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الترجمة والدعايا والاعلان ومجال الاخبار، وضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتأكيد على النزاهة العلمية.

كما اوصي المشاركون بأهمية إتاحة قانون تداول المعلومات للإعلام والصحافة لأنه من حق المواطنين أن يعرفوا ما يحدث فى مجتمعهم، والاحتياج لتحديث المناهج العلمية في الاكاديمية لتتواكب مع المجال الرقمى، وأهمية إعادة اختبار مفاهيم الصور الذهنية عن الإعلام الغربى من حيث مفاهيم السلام و الحرية.

شهد المؤتمر حضور نخبة من أستاذة ورواد الإعلام في مصر ومن بينهم الأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز، والأستاذ الدكتور سامي الشريف، والأستاذ الدكتور سامي طايع، والأستاذ الدكتور حسن عماد، والأستاذة الدكتورة عزة هيكل، والأستاذة الدكتورة نائلة عمارة والأستاذة الدكتورة هبه شاهين والأستاذة الدكتورة أندريا ماير، والأستاذ الدكتور محمد النشار بالإضافة إلي حضور عدد من الإعلاميين وخبراء الصناعة؛ الإعلامي مصطفي شردي، والصحفي خالد البارموي، والخبير أحمد عصمت، والخبير هشام حامد وغيرهم.