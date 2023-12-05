يحيى الفخراني يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "عتبات البهجة" للسباق الرمضاني المقبل

أعلن الفنان القدير يحيى الفخراني عن تفاصيل تجسيده للشخصية الذي يلعبها في مسلسله للسباق الرمضاني المقبل 2024، ومستعار من رواية "عتبات البهجة" للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مشيراً: المسلسل يتناول فكرة إن الناس في هذا السن نفسهم دائما يبتهجوا.

كشف يحيى الفخراني خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة CBC، قائلاً: "المسلسل اجتماعي إنساني، عن علاقة جد بأحفاده، مع إسقاطات على أكثر من زمن، وأنا الذي أربي أحفادي في العمل، المسلسل يتناول فكرة إن الناس في هذا السن نفسهم دائما يبتهجوا، ويقفوا عند عتبات البهجة".

أضاف يحيى الفخراني : "المسلسل 15 حلقة، تم الانتهاء من كتابة 7 حلقات منها حتى الآن، ومضطرين نبدأ تصوير بدري تجنبا لضغط الموسم الرمضاني".

ويعود يحيى الفخراني بهذا العمل إلى جمهور الشاشة الرمضانية، بعد آخر عمل قدمه في رمضان 2021، وهو مسلسل "نجيب زاهي زركش".

ومسلسل "عتبات البهجة" من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب، وانضمت له مؤخرا الفنانة جومانة مراد.

ويعود يحيى الفخراني للتعاون مع مجدي أبو عميرة، بعد آخر عمل جمع بينهما وهو مسلسل "يتربى في عزو" سنة 2007.

آخر أعمال يحيى الفخراني

وكان آخر أعمال يحيى الفخراني التليفزيونية مشاركته في الماراثون الرمضاني 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

تدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يدعى "نجيب"، يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، ويبحث عنه وسط 3 شباب، ويعيش مغامرة ومواقف كثيرة معهم.