"حقك تنظمي حملة لصحتك وتنظيم أسرتك" حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بديروط

نظمت مديرية الصحة بأسيوط، حملة تنشيطية لتعزيز التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مركز ديروط وقراها تحمل الحملة عنوان "حقك تنظمي حملة لصحتك وتنظيم أسرتك" وهي تتم بإشراف وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الحملة استجابةً لتوجيهات الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الذي يولي أهمية قصوى لتعزيز الوعي الصحي في المنطقة. تم تعيين الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط، ليكون المشرف على تنفيذ الحملة. كما يقوم الدكتور محمود عبدالعاطي، مدير تنظيم الأسرة في الإدارة الصحية بديروط، بمتابعة سير العمل.

وتتضمن الحملة مجموعة واسعة من الخدمات المجانية التي تتوفر في العيادات الثابتة والمتنقلة. فمن خلال الحملة، يتم تقديم المشورة والتوعية حول أهمية تنظيم الأسرة والتخطيط للحمل، وكذلك توفير وسائل منع الحمل المختلفة وتقديم الفحوصات الطبية اللازمة. تهدف الحملة إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية حكيمة لصحتهم وأسرهم.

وتنظم الحملة في الفترة من 2 ديسمبر إلى 6 ديسمبر، وتهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع المحلي من خلال تعزيز التوعية وتقديم الخدمات المهمة للأزواج والأفراد. يأمل المسئولون في الإدارة الصحية بديروط أن تكون الحملة بداية لتحقيق نتائج إيجابية في حياة العائلات وصحتها في المستقبل.

وقامت ميرفت إبراهيم، مسئولة الإعلام بالإدارة الصحية، بتنظيم ندوة توعوية في الوحدة الصحية بقرية كوم إنجاشا. وتمت هذه الندوة بالتعاون مع سيدات الوحدة الصحية، بهدف رفع الوعي حول خطورة الزواج المبكر وضرورة تجنبه، وأيضًا لتسليط الضوء على أهمية تباعد فترات الولادات واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وحضرت الندوة سامية مسعد رائدة الصحة في قرية كوم إنجاشا؛ حيث قدمت معلومات قيمة ونصائح هامة للسيدات المشاركات. تم تسليط الضوء خلال الندوة على مخاطر الزواج المبكر على صحة الفتيات، حيث يعرض زواجهن في سن صغيرة لمشاكل صحية ونفسية جسيمة. وفي هذا السياق، تم توضيح أهمية إكمال التعليم وتحقيق النضج الجسماني والعقلي قبل الزواج.

وحثت ميرفت إبراهيم السيدات على تبني مبدأ تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل المختلفة التي تتوفر في الوحدة الصحية. وتم توضيح فوائد استخدام هذه الوسائل في تحقيق صحة ورفاهية الأسرة وتحقيق المباعدة المناسبة بين الولادات، مما يؤدي إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال.

ووجهت مسئولة الإعلام بالإدارة الصحية بديروط الدعوة للسيدات المشاركات لزيارة الوحدة الصحية واستشارة الفريق الطبي المتخصص هناك للحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة.

وأكدت ميرفت إبراهيم بأن هذه الندوة التوعوية المهمة، تعزز الإدارة الصحية معرفة النساء وتثقيفهن حول القضايا الصحية الحيوية التي تؤثر على حياتهن وصحتهن العامة. وتأمل الإدارة الصحية أن تقوم هذه الندوة بنشر الوعي وتحفيز المجتمع على تبني سلوكيات صحية واعتبار تنظيم الأسرة وتأخير الزواج المبكر أمورًا أساسية لتعزيز الصحة والتنمية في المجتمع.

وأضافت مسئولة الإعلام بالإدارة الصحية بديروط بأنه تم عقد ندوة في الوحدة الصحية بقرية الكودية بحضور فريق مشرفات الصحة والتمريض. وقد شمل الفريق كلاً من مرفت محمد، مشرفة نوادي المرأة، ونجاه علي، مشرفة الرائدات، وعبير عنتر، مشرفة تمريض تنظيم الأسرة.

وكذلك تم تنظيم مشورات للمنتفعات من خلال الممرضات والطبيبات في الوحدات الصحية بقرى الكودية وكوم بوها وكوم انجاشا، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بقرى باويط.

في الوحدة الصحية بقرية الكودية، تم تنظيم ندوة قدمتها الرائدات زينب أحمد وشيماء محمد ومنال سنوسي، بالإضافة إلى مشرفة المرأة مرفت محمد. تضمنت الندوة مناقشة مواضيع صحية مهمة وتوعوية تهم السيدات في القرية.

كان هدف هذه الندوة هو زيادة الوعي الصحي لدى المشاركات وتقديم المشورة والإرشاد الصحي المناسب لهم. وقد تمت استضافة ميرفت إبراهيم وفريق المشرفات لتقديم المشورة والإجابة على أسئلة الحضور.

تم تسليط الضوء على مواضيع مثل النظافة الشخصية، وأهمية الغذاء الصحي، والتغذية المتوازنة، وطرق الوقاية والوقاية من الأمراض المنتشرة في المجتمع المحلي، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

واستقبلت الندوة استفسارات وأسئلة الحضور وتم تقديم المشورة اللازمة لهم. تم تأكيد أهمية المتابعة الدورية مع الوحدة الصحية للحصول على الرعاية الصحية اللازمة والحفاظ على صحة الأسرة.

تم تقديم نصائح وإرشادات عن الوقاية من الأمراض المشتركة وتعزيز الصحة العامة في المجتمع، وتم توزيع مطويات توعوية للمشاركات تحتوي على المعلومات المفيدة والنصائح الصحية.

تهدف هذه المشورات والندوات إلى توعية المشاركات وتمكينهن من اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن صحتهن والحفاظ على صحة أسرهن. ومن المتوقع أن تتكرر هذه المبادرات في المستقبل لتعزيز الوعي الصحي وتحسين رعاية الصحة في المنطقة.

ويتم توزيع المواد التثقيفية والمطبوعات التوعوية على المشاركين في الحملة، بهدف زيادة المعرفة وتعزيز الوعي بأهمية الصحة الإنجابية. كما يتم تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية لتوعية المجتمع بتأثيرات تنظيم الأسرة على الصحة العامة والتنمية.

تعد مثل هذه الحملات التنشيطية جزءًا لا يتجزأ من المساعي الرامية إلى تحقيق تحسين الرعاية الصحية وزيادة الوعي الصحي في المجتمع. من المتوقع أن تساهم هذه الحملة في توعية الأفراد حول أهمية الاهتمام بصحة الأسرة واختيار الوقت المناسب للحمل، مما يسهم في تحسين صحة ورفاهية العائلات في مركز ديروط وقراها.

تعمل الحملة على توعية النساء والرجال بأهمية التخطيط العائلي وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة. تركز الحملة أيضًا على توفير الاستشارات اللازمة للأزواج حول أفضل السبل لتحقيق الحمل المرغوب فيه وتجنب الحمل غير المخطط له.

تقدم الحملة معارض وندوات توعوية في العيادات والوحدات الصحية المشاركة، حيث يتم خلالها تقديم معلومات مفصلة حول مختلف وسائل تنظيم الأسرة المتاحة. تستعرض الندوات أهمية تنظيم الأسرة في الحفاظ على صحة الأسرة وتحقيق التوازن العائلي. تشرح المتحدثة الرئيسية للحملة، ميرفت إبراهيم، أهمية الاستفادة من الاستشارات الجيدة وتقديم الدعم والمعلومات المناسبة للأزواج والأفراد في تحقيق أهدافهم العائلية.

تقوم الحملة بتوفير خدمات التنظيم الآمنة والمراقبة الصحية للحمل. تعمل الفرق الطبية المشاركة في الحملة على تقديم الاستشارة المناسبة وتبسيط عملية الوصول إلى وسائل التنظيم العائلي المناسبة لكل فرد.

يمكن للأزواج الاستفادة من جميع الخدمات والوسائل المقدمة في الحملة مجانًا. يهدف ذلك إلى تشجيع الأزواج على الاستفادة الكاملة من الخدمات والحصول على المعلومات الصحيحة والاستشارة الجيدة من أجل صحة الأسرة وتنظيمها بطريقة أفضل.

تتمثل أهداف الحملة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الدعم والمعلومات اللازمة للأفراد والأزواج. تهدف الحملة أيضًا إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الصحية ونوادي المرأة في الوحدات الصحية المشاركة، من أجل تعزيز التعاون والتعاون المشترك في تحقيق أهداف تنظيم الأسرة وصحة الأسرة بشكل عام.

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة

جانب من حملة تنظيم الأسرة