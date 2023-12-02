أسعار النفط تسجل سادس خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من نحو 2% خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، عند التسوية عقب أسبوع تداول متقلب، حيث تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتباطؤ نشاط التصنيع العالمي.

أسعار النفط

وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بما يصل الى نحو 1.98 دولار أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها 2.45% ليصل إلى مستوى سعر 78.88 دولار للبرميل عند التسوية في أول يوم تكون فيه عقود فبرايرعقود أقرب شهر استحقاق.

وعلى نفس الطريق انخفض ايضاً أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 1.89دولار أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها 2.49% ليصل إلى مستوى سعر 74.07 دولار.

وسجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بعد أن انخفض أسعار النفط لخام برنت خلال الأسبوع بنحو 2.1%، بينما سجلت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط هبوطا أكبر من 1.9%.

تحالف "أوبك+"

أوبك

واتفقت الدول المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" أمس الخميس على خفض الإنتاج العالمي للنفط في السوق العالمية نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك تمديد تخفيضات طوعية حالية من السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.

ويركز تحالف "أوبك+"، الذي يضخ أكثر من 40% من النفط العالمي، على خفض الإنتاج مع تراجع الأسعار من نحو 98 دولارا للبرميل في أواخر سبتمبر/ أيلول وسط مخاوف إزاء ضعف النمو الاقتصادي في 2024، بحسب الاسواق العربية.

وأظهر مسح أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا وأن معدل التوظيف في المصانع انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانهارت أمس الجمعة محادثات لتمديد هدنة امتدت أسبوعا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مما أدى إلى استئناف الحرب في غزة، الأمر الذي قد ينجم عنه تعطيل إمدادات النفط العالمية.

وفي الوقت نفسه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، إلى مستقبل بدون حرق الوقود الأحفوري على الإطلاق، وذلك خلال حديثه في قمة المناخ "كوب 28" التي تستمر أسبوعين في الإمارات.