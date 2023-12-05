أصعب مآسي ناهد فريد شوقي.. ابن ميت ظل يحدثها ويراسلها حتى رحيلها (فيديو)

رحلت المنتجة السينمائية ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي ونجلة الفنانين فريد شوقي وهدى سلطان عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لتفارق الحياة عن عمر ناهز الـ73 عامًا، وأعلن عن تشييع جثمانها عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وعلى مدار حياتها تأثرت الراحلة ناهد فريد شوقي بالعديد من المآسي والأحزان، كان أصعبها وأكثرها ألمًا فقدان ابنها فريد، فقد ردت خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” في 21 مارس 2017، الذي يصادف عيد الأم، على سؤال الإعلامي مع الإعلامي رامي رضوان: “كيف تحتفلين بعيد الأم في غياب فريد”، لترد: “فريد موجود، صوره كلها في البيت”، مردفة: “بسمعه، وهذا شيء من عند الله لم أقصده ولا أعرف كيفيته، علاقتي بأولادي مثل علاقتي بأمي، فالأولاد الرقم الواحد في الحياة، فأنا أم ومنتجة”.

وتابعت: “لم أكن أتخيل أني سأستمر في الحياة بعد رحيله، لكني قاومت، كنت على يقين أن شيئًا ما سيئا سيحدث له وهو ما تم وتوفي إثر حادث مروري أليم”، متابعة: “أنا وجداني تجاه الأمر بأنه مسافر، لكن أشعر به وأحسه ويبعث لي رسائل ويتحدث إليّ يوميًا، لكني أفتقد رائحته وملمسه”، مؤكدة أن أول كلمة ستنطقها لو رأتها مرة أخرى هي “وحشتني”.

اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي

تعرضت المنتجة ناهد فريد شوقي لأزمة صحية، ودخلت على إثرها إحدى المستشفيات بالعناية المركزة، مما دفع ابنتها للعودة من لبنان حيث كانت تصور أحد أعمالها الفنية هناك، ولازمتها خلال الأيام الأخيرة إلى أن فاضت روح والدتها إلى بارئها.

ناهد فريد شوقي من أسرة فنية عريقة

ولدت ناهد فريد شوقى فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1950، ونشأت في عائلة فنية عريقة، فوالدها هو وحش الشاشة الراحل فريد شوقي، وأمها هي الفنانة الراحلة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقى، كما أن ابنتها الفنانة ناهد السباعي التي أنجبتها من زوجها المخرج مدحت السباعي، وابنها فريد المرشدي من زوجها الأول، تزوج من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج ثانياً من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها "قسمت" ومات في حادث سيارة.