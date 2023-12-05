وفاة ناهد فريد شوقي.. أعمال لا تنسى تنتهي بقرار التوقف عن الإنتاج

يشهد الوسط الفني صدمة جديدة بفقدان المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر ناهز 73 عامًا، وسيتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، تاركة بصمة في السينما المصرية، فقدمت من خلالها مجموعة من الأعمال البارزة على مدار 47 عامًا.

المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي

اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي

تعرضت المنتجة ناهد فريد شوقي لأزمة صحية، ودخلت على إثرها إحدى المستشفيات بالعناية المركزة، مما دفع ابنتها للعودة من لبنان حيث كانت تصور أحد أعمالها الفنية هناك، ولازمتها خلال الأيام الأخيرة إلى أن فاضت روح والدتها إلى بارئها.

أعمال المنتجة ناهد فريد شوقي

وقدمت ناهد فريد شوقي عددًا كبيرًا من الأعمال المميزة في السينما والدراما المصرية، أبرزها: هيستريا، ولن أعيش في جلباب أبي، وفرسان آخر زمن، واللعبة أمريكاني، وزي القمر، واللحظات الأخيرة، ومن نظرة عين، لا تبكي ياحبيبي.

ناهد فريد شوقي وقصة توقفها عن الإنتاج

وأعلنت المنتجة ناهد فريد شوقي توقفها عن الإنتاج، وذلك خلال تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، موضحة: "السينما المصرية بدأت بمنتجات وجميعهن تركوا علامة وأنا لم أتوقف غير 10 سنوات لأن الوسط السينمائي لم يعد كما كان في السابق فأنا لا استطيع أن أقدم فيلم مثل هيستريا فكيف ينافس فيلم مثله مع ولاد رزق أو الفيل الأزرق، اليوم المنتج هو الموزع وصاحب السينما وبالتالي المنافسة أصبحت صعبة والأفكار الجيدة تجد صعوبة في الظهور للنور في السينما بعكس الدراما التليفزيونية فالموضوعات الجيدة تجد طريقها بشكل أسرع".

ناهد فريد شوقي من أسرة فنية عريقة

ولدت ناهد فريد شوقى فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1950، ونشأت في عائلة فنية عريقة، فوالدها هو وحش الشاشة الراحل فريد شوقي، وأمها هي الفنانة الراحلة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقى، كما أن ابنتها الفنانة ناهد السباعي التي انجبتها من زوجها المخرج مدحت السباعي، وابنها فريد المرشدي من زوجها الأول، تزوج من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج ثانياً من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها "قسمت" ومات في حادث سيارة.

اخر أعمال المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي

آخر أعمال ناهد فريد شوقي هو فيلم اللعبة الأمريكاني، وتم عرضه عام 2019، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، شيماء سيف، بيومي فؤاد، أيمن القسيوني، أحمد الشامي، وكان من تأليف مدحت السباعي وإخراج مصطفى أبو سيف، ودارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وتدور أحدث الفيلم حول، معاناة شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع اختبار.