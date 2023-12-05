اسباب انسحاب المرشح المحتمل "دوغ بورغوم" من السباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

علق حاكم داكوتا الشمالية والمرشح الرئاسي المحتمل “دوغ بورغوم” حملته الانتخابية ، وذلك قبل ساعات من إعلان اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الشخصية المؤهلة للظهور في المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري.

وقالت صحيفة «يو إس نيوز» الأمريكية، إن حاكم ولاية داكوتا الشمالية والمرشح المحتمل للحزب الجمهوري، كان يمتلك ما يكفي من المال للمنافسة، إلا أن ذلك لم يدفعه إلى ما هو أبعد من دور المرشح غير المعروف إلى حد كبير.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن تعليق حاكم داكوتا الشمالية حملته الانتخابية يؤكد «على واقع سياسي قاس، وحقيقة تتمثل في أن المال لن يضمن الفوز بمنصب منتخب، أو حتى منصب المنافس الجاد».

وتتمتع المناظرة المقبلة بمعايير الإدراج الأكثر صرامة حتى الآن، حيث تقتصر على المتنافسين الذين جمعوا ما لا يقل عن 80 ألف متبرع وحققوا دعمًا بنسبة 6% أو أكثر في استطلاعين وطنيين أو استطلاع وطني واحد وآخر من الانتخابات التمهيدية المبكرة.

نسب تأييد ضعيفة..

وتراوح تأييد بورغوم حول نقطة مئوية واحدة في استطلاعات الرأي الوطنية. وأظهر أحدث استطلاع أجرته شركة تابعة للحزب الجمهوري، أن بورغوم كان في المركز الأخير بنسبة تأييد بلغت 0.4% - خلف 1.8% الذين قالوا إنهم لم يقرروا بعد.

ومع مغادرته السباق يوم الإثنين، قال بورغوم: «لقد أطلقنا حملتنا بمهمة واضحة المعالم: جلب قائد أعمال وصوت حاكم مثبت للنضال من أجل أفضل ما في أمريكا. سنظل دائمًا ملتزمين بالنضال من أجل ذلك ومن أجل الأشخاص الذين يجعلون أمتنا استثنائية للغاية».

وقال بورغوم في بيان له إن قراره بالترشح «جاء من منطلق اهتمامنا العميق بكل أمريكي، ومهمتنا المتمثلة في إعادة الثقة في القيادة الأمريكية ومؤسساتنا الديمقراطية»، مشيرًا إلى أنه «ممتن للغاية لكل من دعمه على طول الطريق».

ولم يكن هذا الدعم كافياً على الإطلاق للدفع بـ«بورغوم»، رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، إلى ما هو أبعد من دور المرشح غير المعروف إلى حد كبير والذي لم يكن له تأثير يذكر على الحوار الوطني أو مصير خصومه الأساسيين، بحسب الصحيفة الأمريكية.

قصة صعود..

وتمكن بورغوم، رجل الأعمال الذي جمع ثروة عندما باع برنامج Great Plains Software الخاص به لشركة مايكروسوفت مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2001، من تمويل حملته ذاتياً، مما حرره من المهمة الشاقة والمستهلكة للوقت المتمثلة في طلب التبرعات، كما سمح له باستخدام تكتيك غير تقليدي للوصول إلى عتبة المانحين الفرديين في المناظرة الأولى - حيث قدم للناس بطاقة هدايا بقيمة 20 دولارا في مقابل تبرع دولار واحد.

ودخل بورغوم إلى منصة المناظرة وهو مصاب بجروح، حيث أصيب في ساقه بينما كان يلعب لعبة كرة سلة صغيرة مع الموظفين في اليوم السابق لمناظرة أغسطس/آب في ميلووكي.

واشتكى من عدم منحه سوى القليل من الوقت للتحدث أو الرد على الأسئلة في المناقشات. وفي المناظرة الثانية التي جرت في كاليفورنيا، تحدث بورغوم لمدة أقل من ثماني دقائق ــ وهي أقل مدة تحدثها أي مرشح على المسرح.

وواجه بورغوم عقبات أمام صعوده سياسيًا، نظرًا للهيمنة الساحقة للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق، ومنافسيه الأساسيين مثل نيكي هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة التي ظهرت مهاراتها في السياسة الخارجية في المناظرة، ورون ديسانتيس، حاكم فلوريدا الذي يصور نفسه على أنه ترامب الأصغر سنا والأقل ثقلا.

لماذا فشل في حصد الدعم؟

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ميزته الفريدة (بورغوم) كانت الثروة الشخصية والتي لم تشتر له الدعم، مشيرة إلى أنه رغم أهمية الأموال لإدارة حملة انتخابية ناجحة، إلا أنها حينما لا تأتي من الناخبين الفعليين، فإن قيمتها تقتصر على دفع تكاليف السفر والإعلانات.

ويتفق المحللون السياسيون إلى حد كبير على أنه عندما يقدم الناخب مساهمة في الحملة - حتى لو 5 دولارات، كما شجع الرئيس السابق باراك أوباما الناخبين الشباب على القيام بذلك في حملته الأولى في عام 2008 - فإن ذلك الناخب يصبح مستثمرًا حرفيًا في الحملة ومن المرجح أن يظهر ذلك فعليًا، حتى التصويت.

ووجدت دراسة أجراها مركز السياسة المستجيبة غير الحزبي في وقت سابق من هذا العام أن عددًا قليلاً من المرشحين الممولين ذاتيًا في الانتخابات النصفية لعام 2022 فازوا بالفعل في انتخاباتهم.

ووجدت المجموعة أن المرشحين الأثرياء ضخوا ما مجموعه 300 مليون دولار في سباقاتهم الانتخابية – حوالي 8% من المبلغ القياسي البالغ 3.6 مليار دولار من إجمالي أموال الحملة التي جمعها المرشحون الفيدراليون خلال الدورة الانتخابية لعام 2022.

لكن المرشحين الممولين ذاتيًا «كانوا من أكبر الخاسرين» في عام 2022، مع فوز اثنين فقط من أفضل 10 مرشحين ممولين ذاتيًا.