الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمريكا تطالب إسرائيل بمحاكمة المستوطنين المشاركين في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المستوطنين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الوزارة الأمريكية، أنّ الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية.

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وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري،  قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها عازمة على فرض عقوبات في المستقبل القريب على المستوطنين المتطرفين المنخرطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر المسؤول الأميركي أن العقوبات تتمثل برفض إصدار تأشيرات لهؤلاء المستوطنين لدخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق "رويترز".

وفي غزة، ترى الولايات المتحدة "تحسّنا" في تحديد إسرائيل لنطاق الأهداف في القطاع، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها العسكرية لتشمل مناطق في جنوب القطاع المحاصر ضمن الحرب مع حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "ما قلناه (للإسرائيليين) إن عليهم اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين"، مضيفا "رأينا طلبا أكثر تحديدا للاخلاءات" مقارنة بما جرى في الأسابيع الماضية في شمال القطاع.

وأضاف "لذا هذا تحسّن عما حصل في السابق"، معتبرا أنه بنتيجة ذلك "نأمل بأن عدد النازحين في جنوب غزة سيكون أقل مما هو عليه في الشمال".

وشدد على أنه "في ما يتعلق بالنتائج، سنقوم بمراقبة الوضع عن كثب".

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