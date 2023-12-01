اليوم.. صدام مثير بين الأهلي والبنك في كأس مصر لليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلاقي نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس مصر.



وتنطلق المباراة في الثامنة مساء وتقام على صالة القوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية، ويسعى الفريق إلى الفوز بها وتقديم عرض مميز.

ودخل الفريق في معسكر مغلق أمس في الإسكندرية، حيث شهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب الإسباني ديفيد ديفيز على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة 25-24، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري المحترفين.