حركة فتح: الاحتلال وأمريكا يدفعان السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار

قال الدكتور جمال نزال، المُتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية يدفعان السُلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأن أمريكا تتحدث عن اليوم التالي في قطاع غزة لتلفت الأنظار عن اليوم الحالي.

وأضاف "نزال" في مُداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية، المقدار المُخصص لغزة؛ مما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين.

وأشار مُتحدث حركة فتح إلى أن الاحتلال لا يريد حكمًا فلسطينيًا أو سلطة وطنية في فلسطين، وينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مُراعاة القانون الدولي.

وشهد قطاع غزة الجمعة عودة للقصف الإسرائيلي، فيما لم تمدد الهدنة الإنسانية لأيام أخرى بعد أن استمرت 7 أيام فقط، استطاع فيها طرفا الصراع في القطاع تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، فضلًا عن دخول المساعدات الإغاثية.