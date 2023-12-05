الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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108 شهداء وعشرات المصابين في قصف استهدف مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة

108 شهداء في استهداف
108 شهداء في استهداف مستشفى كمال عدوان

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، أسفر عن سقوط 108 شهداء وعشرات المصابين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وذكر مدير الصحة الفلسطينية، أن التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى كمال عدوان، مشيرة إلى ان قوات الاحتلال تحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك.

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وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن، وأن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.

وأشار إلى أن هناك تخوفا من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، وأنهم لم يستطيعوا إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي فاقم الأزمة.

وأكد أنه تم استقبال 400 مصاب، ولديهم أكثر من 40 ألف مصاب، وأنه يجب إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية لضمان استمرار العمل.

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