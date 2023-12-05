أحمد أهاب: زيادة عدد الغرف والليالى الفندقية فى مصر يزيد معدلات سياحية

قال المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن الوحدات الفندقية فى أغلب دول العالم تحقق نجاحًا كبيرًا لأنها تشجع على السياحة، مؤكدًا أنه كلما زاد عدد الغرف الفندقية زادت عدد الليالى الفندقية فى مصر وشجعت على زيادة معدلات السياحة.

وأضاف المهندس أحمد أهاب خلال كلمته فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقارى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة أنه لا يوجد مشتر للعقار بالدولار وهناك تحديات فى تصدير العقار حاليا بسبب وجود فجوة بين سعر الدولار الرسمى والسعر الموازى، وعندما يكون سعر الدولار موحدا يمكنا تصدير العقار بشكل أكبر.

وأكد المهندس أحمد أهاب أنه لابد من التوسع فى المشاركة فى المعارض الخارجية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فى الدول العربية ومنطقة الخليج وكذلك تقديم مزيد من المميزات والحوافز لتملك الاجانب للعقارات فى مصر.

وأشار إلى أن معدلات الطلب على شراء وتملك العقار فى مصر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأى دولة أخرى وهذا عنصر جذب كبير لضخ استثمارات عربية وأجنبية فى القطاع العقارى فى مصر وكذلك عنصر مهم جدا لأى مطور عقارى هو وجود طلب على شراء العقار نفسه.

يذكر أن مؤتمر صناع القرار فى نسخته الثالثة يقام تحت رعاية وزارة الإسكان ويشارك فيه لفيف رفيع المستوى من ممثلى الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات فى القطاع الخاص.