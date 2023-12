اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية تعقد مؤتمرها السنوي في ضيافة الآثاريين العرب

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب أنه فى إطار العلاقات الثقافية والعلمية بين جامعات مصر وروسيا استضاف المجلس أمس 3 ديسمبر الجارى بمقره بالشيخ زايد مؤتمر الآثار الدولى السنوى الثامن عشر لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والذى يعقده معهد التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية بعنوان: “Problems of archaeology of Eastern Europe and the Eastern Mediterranean”.

وأكد الدكتور وليد خليل منسق المؤتمر مشاركة علماء آثار المستقبل تحت إشراف أساتذتهم من جامعات الإسكندرية وأسيوط والمنيا وقناة السويس والفيوووزارة السياحة والآثار بعدد ٤٠ ورقة بحثية فى تخصصات الآثار المصرية القديمة والآثار الإسلامية والآثار اليونانية الرومانية وترميم وصيانة الآثار تم إلقاؤها عبر المنصة الالكترونية.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن الأبحاث قدمت باللغة الإنجليزية بحضور كوكبة من العلماء والآثاريين من مصر وروسيا على رأسهم بروفيسور مارينا الكساندرافنا عميد معهد التاريخ - والسيد يفجينى فيكتارافيش - رئيس قسم الآثار.

والدكتور عاطف منصورعميد كلية الآثار جامعة الفيوم السابق والدكتور جمال محجوب وكيل كلية الآثار جامعة الفيوم السابق والدكتوعبد الرحمن السروجى وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة الفيوم ولفيف من السادة أعضاء هيئات التدريس ممن قاموا بالإشراف على أبحاث طلابهم سواءً بالحضور أو من خلال المنصة الإلكترونية.

وسوف يتم نشر الأبحاث المقدمة نشرًا دوليًا فى الإصدار القادم لمجلة المعهد بروسيا.