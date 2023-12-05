الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن: نعمل مع تايلاند على تعزيز التعاون وتسريع النمو الاقتصادي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على العمل مع تايلاند على تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك تسريع النمو الاقتصادي، ومعالجة تغير المناخ، وتعزيز الصحة العالمية، والتعاون الأمني، وبناء ديمقراطيات شاملة، وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

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جاء ذلك خلال التهنئة التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي نيابة عن بلاده إلى تايلاند بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني الذي يوافق الخامس من ديسمبر.

 

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وتايلاند احتفلتا هذا العام بمرور 190 عاما على العلاقات الدبلوماسية - وهي شهادة على قوة التحالف الدائم بينهما.

 

وأضاف " لقد رحبنا بحكومة تايلاند الجديدة، وسنواصل تعميق علاقاتنا الثنائية.. وفي العام المقبل، نتطلع إلى الشراكة مع تايلاند لتنفيذ البيان الأمريكي التايلاندي بشأن التحالف والشراكة الاستراتيجيين".

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