الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمين "التعاون الإسلامي" يؤكد أهمية تعزيز العمل التطوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدور الحاسم للتعاون والوحدة بين الدول في تعزيز العمل التطوعي في الدول الأعضاء في المنظمة، باعتباره أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناشد أمين التعاون الإسلامي - في كلمة له بمناسبة احتفاء المنظمة باليوم العالمي للعمل التطوعي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ الدول الأعضاء على تشجيع العمل التطوعي في المجتمعات لإعدادها على أفضل وجه؛ لتعزيز أهداف برنامج العمل العشري للمنظمة الموجه نحو التخفيف من حدة الفقر والقضاء على الجوع، وتوفير الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين من خلال التركيز على عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراعات في العديد من المجالات.

 

وشدد الأمين العام على أن العمل التطوعي متأصل في تعاليم الإسلام التي تؤكد فضائل الرحمة والمودة والمسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن المنظمة تقر وتحتفل بمساهمات المتطوعين في جميع أنحاء العالم الذين يجسدون هذه القيم الإسلامية الأساسية، ويكرسون وقتهم وخبراتهم في مختلف المجالات مثل المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع.

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