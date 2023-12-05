ندوة توعية عن "ترشيد استهلاك المياه لطلاب أصول الدين والدعوة" بالزقازيق

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، ندوة توعية بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، للتوعية بترشيد إستهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

واستهدفت فاعلية الندوة، تعزيز أنشطة البحث والتطوير، وذلك لتعزيز دور تكنولوجيا الموارد المائية، وإعداد سياسات مائية وطنية واستراتيجيات جديدة، للحفاظ على الموارد المائية، وحددت آليات ترشيد الاستهلاك المائي بالأفراد والجامعة ووسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على مقدرات الدولة من الموارد الطبيعية، والتي تأتي استجابة لمتطلبات استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال أعمال الندوة، تم تنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للتدريب على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح التسريبات لجميع الأدوات الصحية، بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨)، والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125، والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.