رئيس قوص يطمئن على استعدادات مقرات الانتخابات

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ان المقرات الانتخابية تشهد ملحمة وطنية استعدادا لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مؤكدا ان الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في العملية الانتخابية سخرت جميع امكانياتها لتوفير اجواء هادئة وامنة لجموع المواطنين.

واشار رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني الي ان الوحدة تسعي الي توفير كافة سبل الراحة لجميع العناصر المشاركة في العمليه الانتخابية سواء كانوا مواطنين او قوات مشاركة أو قضاء مشرفين على اللجان، مشيرا الي ان الوحدة تواصل استكمال استعداداتها للوقوف على آخر مستجدات تجهيز المقرات الانتخابية.

واكد رئيس المركز علي استمرار الجولات الميدانية الموسعة، على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية كل اللجان، لافتا الي انه قد كلف كل من فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز من متابعة الترتيبات النهائية داخل المقرات الانتخابية ونهو وتلاشي جميع الملاحظات التي قد تعيق من سير العملية الانتخابية وحتي يتسني للمواطنين التعبير عن آرائهم ورسم مستقبل مصر، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة في هدوء ويسر.