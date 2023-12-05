الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو" الفلبينية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الثلاثاء، قبالة مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

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وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد سبعة كيلومترات جنوب شرقي بلدة "لوبانج"، وعلى عمق 79 كيلومترا، مشيرا إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال.

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