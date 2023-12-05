زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو" الفلبينية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الثلاثاء، قبالة مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد سبعة كيلومترات جنوب شرقي بلدة "لوبانج"، وعلى عمق 79 كيلومترا، مشيرا إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال.