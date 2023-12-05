بعد فيديو المطبخ المخل.. حجز كروان مشاكل 24 ساعة

قررت الجهات المعنية، حجز البلوجر كروان مشاكل، 24 ساعة على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بنشر محتوى يحرض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

واستعجلت جهات التحقيق، تحريات رجال المباحث حول فيديو المطبخ، الذي ظهر فيه كروان مشاكل والمذيعة سماح مصطفى الشهيرة بإنجي حمادة.

وتسلمت الإدرة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مقاطع فيديو مخزنة لكروان مشاكل وإنجي حمادة، لبيان ما إذا كان قد تم نشرها عن طريق حساب المتهمة إنجي على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

التحقيق مع إنجي وكروان

وأسندت النيابة العامة لإنجي حمادة، تهمة التحريض على الفسق والفجور، وظهورها في مقطع فيديو مخل رفقة المدعو كروان مشاكل، ككما تم بمواجهتها بأقراص مخدرة، ضبطت بحوزتها لحظة القبض عليها من شقتها السكنية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.



اعترافات إنجي حمادة

ونفت حمادة، أمام جهات التحقيق، زواجها العرفي من المدعو كروان ، وانتشر على مواقع التواصل، ظهرا فيه المتهمين في وضع مخل فيما عرف بفيديو المطبخ، ما أثار حفيظة المواطنين.

اللهث وراء المشاهدات

وأكدت تحريات المباحث، أن إنجي حمادة، لم ترتبط بمكروان، بعقد زواج عرفي كما أُشيع، ولم يمارسا علاقة غير شرعية.

وأوضحت التحريات أن هدف ارتباطهما وظهورهما المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مخل، كان من أجل ارتفاع نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح والانتشار.