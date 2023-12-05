اختلال عجلة القيادة.. مصدر يكشف تفاصيل تفحم شخصين في حادث حلوان

كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة حادث تصادم واشتعال النيران في سيارة نقل كانت محملة بمواد البناء على طريق حلوان وفاة شخصين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن التحريات الأولية توصلت إلى أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة من يد السائق أثناء السير بالطريق بعد كارته حلوان اتجاه العاصمة بالطريق الإقليمي، ما أدى لوقوع الحادث واشتغلت النيران في السيارة، وتفحم شخصين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة وتم إخماد الحريق ونقل المصابين المستشفي والضحايا، والدفع بالاوناش والمعدات ورفع حطام وآثار الحادث وإعادة فتح الطريق وإعادته لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث كانت بورود بلاغ للنجدة بالقاهرة، مفاده وقوع حادث باشتعال سيارة نقل بعد كارتة حلوان بالطريق الإقليمى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ، وتبين العثور على جثتين فى حالة تفحم بسيارة نقل تحتوى على شكائر لمواد بناء.



وأخطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، لإطفاء حريق السيارة والسيطرة عليها، كما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة أقرب مستشفى لحين العرض على مصلحة الطب الشرعى وبيان سبب الوفاة.