"التنمر وحماية الطفل" ندوة توعوية بنجع حمادي

نظم قسم البيئة والسكان بإدارة نجع حمادي التعليمية، بقاعة الاجتماعات مدرسة المشتركة الابتدائية ندوة توعوية بعنوان "التنمر وحماية الطفل" بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة.

وحاضر خلال الندوة، الشيخ محمد مصطفى سليمان محمد منسق عام الأوقاف والعلاقات العامة، و أحمد سعد محمد سالم كبير إخصائيين المجلس القومي للسكان، وإيمان محمد فتحي موجه أول التربية النفسية وعضو لجنة حماية الطفل بنجع حمادي، والأستاذة حنان فوزي نصر الدين مدير وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وأدار فعاليات الندوة وليد فتحي مغربي مسؤول بقسم البيئة والسكان، بحضور عزة صلحي مديرة المدرسة، وولاء حسن منسق الإعلام والعلاقات العامة بالمدرسة، ونانسي جميل منسق البيئة والسكان بالمدرسة، وعدد من العاملين و تلاميذ المدرسة.