وداع بالدموع.. أول تعليق من ناهد السباعي بعد رحيل والدتها ناهد فريد شوقي (شاهد)

ودعت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة القديرة الراحلة ناهد فريد شوقي، بكلمات مؤثرة تُبكي القلب، في أول تعليق رسمي لها بعد مرور ساعات قليلة على وفاته عن عمر ناهز 73 عامًا، حيث رحلت عن عالمنا في الساعات الأول من صباح اليوم الثلاثاء.

أول تعليق من ناهد السباعي بعد وفاة والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي

نعت ناهد السباعي والدتها ناهد فريد شوقي، برسالة حب تكسوها الدموع، أعربت فيها عن حزنها الشديد على فراقها، إلى جانب فاجعتها القوية في وفاتها، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

وكتبت ناهد السباعي: "البقاء لمن له الدوام .. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى".

كما كشفت ناهد عن موعد ومكان تشييع جنازة والدتها ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير، حيث قالت: "الجنازه عصرًا مسجد الشرطه الشيخ زايد أمام هايبر وان .. البقاء و الدوام لله وحده".

ناهد السباعي عبر انستجرام

وفاة ناهد فريد شوقي

رحلت المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لتفارق الحياة عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

فاجأت الإعلامية أميرة بهي الدين، الجمهور بإعلان خبر وفاة ناهد فريد شوقي، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

ناهد فريد شوقي

ونعت أميرة وفاة ناهد بكلمات مؤثرة قائلة: "ناهد فريد شوقي.. حبوبي .. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات .. ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

في الوقت نفسه، نعت الفنانة الشابة آية سماحة وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك".

وكتبت آية: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان جنازة ناهد فريد شوقي

وكشفت آية عن موعد ومكان صلاة جنازة تشييع جثمان ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير، قائلة: "صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

من هي ناهد فريد شوقي؟

المنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر عام 1950، منتجة سينمائية، وهي ابنة وحش الشاشة النجم الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهي أيضًا شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، ووالدة الفنانة ناهد السباعي.

ناهد فريد شوقي

قدمت ناهد فريد شوقي العديد من الأعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998.

وكذلك فيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.