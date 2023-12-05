هويدا مصطفى: قدرات مصر تطورت في إقامة المعارض والمنتديات الدولية

أكدت الدكتورة هويدا مصطفى، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن معرض إيديكس 2023 له أهمية كبيرة، موضحة أن مصر باتت من الدول التي تستطيع تنظيم أحداث عالمية ودولية.

وأضافت “مصطفى” خلال حوارها مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، أن قدرات مصر تطورت في إقامة المعارض والمنتديات الدولية.

معرض إيديكس 2023

وأكدت أن معرض إيديكس 2023، يعكس التطور المستمر الذي تشهده القوات المسلحة لا سيما التطور المستمر في قدراتها وتحديث الصناعات المتعلقة بالمعدات والأليات العسكرية.

وزارة الإنتاج الحربي

وأشارت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن المعرض يركز بشكل كبير على الصناعات التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي ومصنع قادر، وتؤكد قدرة مصر وتفوقها التكنولوجي بهذه الصناعات.

