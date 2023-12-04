الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الديهي: اصطفاف الطائرات المسيرة المصرية في معرض إيديكس مشهد يشرح القلب

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر دخلت عالم صناعات الطائرات بدون طيار، معقبًا: "مصر اليوم تقدم للعالم في أيدكس 2023 هذه النماذج وهذه المنتجات من الطائرات المسيرة، منظر يفرح".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية في أجنحة معرض "إيدكس" وقام بالاطلاع على الصناعات العسكرية المصرية، مستطردًا: "الصناعات العسكرية المصرية حاجة تشرح القلب".

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 ولفت إلى أن المعرض شهد عرض بعض الصناعات المصرية المتطورة مثل الفرقاطة البحرية الجديدة، أو راجمة الصواريخ أو الطائرة المسيرة، متابعًا: "كل سلاح من هذه الأسلحة أخذت وقتًا كبيرًا في التخطيط والتصنيع".

 وأشار إلى أن مصر قامت بتصنيع راجمة صواريخ "رعد 200" بنسبة 100%، وهذا بمثابة طفرة كبيرة في الصناعات العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن الراجمة تصنيع الجيش المصري، وتصنع أيضا من أجل التصدير.

 وتابع أن من حق مصر أن تتباهي بهذه الصناعات العسكرية، معقبًا: "في الفترة الماضية لم يكن هناك بحبوحة من الوقت لكي يقال للناس كل شيء بالتفصيل، فهناك الكثير من المشروعات التي لا يتم الإفصاح عنها"

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