العربية للتصنيع تشارك في معرض إيديكس 2023 بمنتجات مصرية 100%

قال اللواء المهندس ضياء عبدالفتاح، رئيس قطاع التسويق في الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة العربية للتصنيع أنشأت في عام 1975 بمشاركة 4 دول عربية هي مصر والسعودية وقطر والإمارات، وتعمل في مجالات متعددة أهمها مجال الطائرات والذخائر والصواريخ والمعدات الإشارية والعربات المدرعة بما تمتلكه الهيئة 14 مصنعاً وبنية تحتية تكنولوجية وتصنيعية وبشرية على أعلى مستوى.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مكالمة هاتفية "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى إدخال منتجات جديدة كأول مرة والاشتراك في معرض إيديكس للنسخة الثالثة، وعبر الشركات العالمية المشاركة عن انبهارها، وتم عرض بعض المنتجات الحديثة التي اشتركت بها الهيئة لأول مرة.

وأشار إلى أنه من بين المعروضات الذخائر الجوية، والتي كانت تستورد في الخارج، وأصبحت الآن تصنع في مصر، بتصميم مصري 100%، وهذه القنابل الجوية تتراوح أوزانها ما بين 500 إلى 2000 رطل، وقدرتها على اختراق التحصينات الخرسانية حتى 180 سم، وكانت تستورد من الخارج سابقا، ومن ثم تم توفير الكثير من العملة الأجنبية.

الصناعات الدفاعية والعسكرية في "إيديكس" تبعث الفخر

فيما قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وتفقد عدد من أجنحة المعرض، والمشاهد كلها التي رأيناها صباحا تبعث على الفخر لهذا الوطن، ورؤية قدرات مصر واستعداد العالم للتعامل والتعاون معها تحت هذه الظروف.

وأضافت، أن فعاليات المعرض تستمر من 4 إلى 7 ديسمبر، وشارك كبار العارضين والشركات العالمية في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أنه جرى عرض فيلم تسجيلي في افتتاح المعرض رائع وممتع من إنتاج هيئة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، كما شهدت الفعاليات كلمة لوزير الدفاع وبها الكثير من التفاصيل عن استقرار هذا الوطن.

وأكدت أن المعرض مبعث فخر واعتزاز المصريين والدولة المصرية، ورسالة مهمة للخارج بأن الوطن مستقر وآمن ولديه قوات مسلحة مبعثاً للفخر وقيادة سياسية واعية ومدركة المخاطر ولديه قدرة على جذب الجميع ليصبح هنا الملتقى في مصر.